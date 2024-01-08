Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan rekor!

Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 9 deplasman maçında rakiplerine şans tanımadı.

Sarı-lacivertliler, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor ve İstanbulspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Son 3 deplasman maçında 12 gol atan Fenerbahçe, dış sahada toplam 23 kez gol sevinci yaşadı. Son olarak İstanbulspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 47'ye yükseltirken, zirvedekini yerini korudu.

FENERBAHÇE'DE 18 MAÇIN 16'SINDA GOL

Bu sezon hücumdaki etkili performansını istatistiklere de yansıtan Kanarya, gol sayısını 49'a çıkardı, averajı da +34 yaptı. Süper Lig'de oynadığı 18 mücadelenin 16'sında gol atma başarısı gösteren sarı-lacivertliler, en fazla isabetli şut çeken (124), net gol pozisyonu oluşturan (78) ve en yüksek gol beklentisine ulaşan takım konumunda yer alıyor.

İsmail Kartal

EN UZUN SERİDE İSMAİL KARTAL İMZASI

Sezon başında Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevinde 3. dönemine başlayan İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de başarılı sonuçlarla takımını zirveye taşıdı. Sarı-lacivertliler, lig liderliğinin yanı sıra Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kaldı. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında göreve gelen Kartal idaresindeki Kanarya, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla sezonu 2. tamamlarken, son 14 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Kartal, o sezon 9 dış saha maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, 2014-2015 sezonunun son 5 deplasman maçında ise 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Böylelikle İsmail Kartal, Fenerbahçe yönetiminde son 23 dış saha maçında kaybetmedi ve lig tarihinde sarı-lacivertlilerin en uzun deplasman serisine (17 galibiyet, 6 beraberlik) imza attı.

Öte yandan Lig tarihinde deplasmanda üst üste 12 maç kazanma rekorunun da sahibi olan Fenerbahçe, bu seriye de Aykut Kocaman yönetiminde (Ocak 2011-Kasım 2011) ulaştı.

30 MAÇTA 25 GALİBİYET

2014-2015 sezonunda 46 resmi maçta 2.17 puan ortalaması elde eden İsmail Kartal, bu sezon 30 maç sonunda 2.57 maç başı puan ortalaması tutturdu. 62 yaşındaki teknik adam, bu sezonki performansla Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör arasında zirvede yer alıyor. Kartal yönetiminde Fenerbahçe, bu sezon ilk 10 lig maçını kazanarak 'en iyi sezon başlangıç rekoru'nu geliştirdi.

Trendyol Süper Lig'de 18, Avrupa Konferans Ligi'nde 12 maça çıkan İsmail Kartal, bu süreçte 25 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 83 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 28 gol gördü. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi elemeleriyle başlanan 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda ilk 19 resmi maçın tamamını kazanmayı başardı.

İSMAİL KARTAL

İsmail Kartal, 25 Mayıs 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbol yaşantısına Sarıyer'de başladı. Daha sonra Gaziantepspor'a transfer oldu. İki yıl bu kulüpte oynadıktan sonra, 1983-1993 yılları arasında top koşturduğu Fenerbahçe'de 235 maç oynadı, dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 gol attı. 1993-1994 sezonunda Denizlispor'da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşadı. 1994-1995 sezonda Adanaspor'da oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bıraktı.

Fenerbahçe altyapısında çalıştıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Kardemir Karabükspor'u çalıştırarak yaptı. Daha sonra Sivasspor'un başına geçti ve Yiğidoları sezon sonu takımı 1. Lig şampiyonu yapıp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı. İsmail Kartal, 2006-2007 sezonunda Mardinspor'un başında başlamış, sezon ortasında görevinden ayrılarak Malatyaspor'un başına geçti. Ardından Malatyaspor'u bırakıp FB TV'de yorumculuğa başladı. 2007-2008 sezonunun 18.haftasının ardından Orduspor'un başına geçti. 2008-2009 Konya Şekerspor teknik direktörlüğünü yaptı.

2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2014-2015 sezonu başında, teknik direktörlüğe getirildi. Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinde ilk derbi galibiyetini 8. haftada deplasmanda oynandığı Beşiktaş maçını 2-0'lık skorla elde etti. 11 Ekim 2015 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaştı. 12 Kasım 2015 tarihinde Eskişehirspor'daki görevinden istifa etti. 2017-18 sezonu başında Ankaragücü ile anlaşan Kartal sezon sonunda ligi ikinci bitirerek 6 sezon aradan sonra takımı Süper Lig'e çıkartma başarısını gösterdi.

Kaynak: Gerçek Gündem