Montella 72 yıl sonra gelen galibiyeti değerlendirdi: Bu bizim DNA’mızda var

İtalyan teknik çalıştırıcı Vincenzo Montella’nın gelişiyle hayat bulan Türkiye A Milli Takımı, çıktığı 3. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Milliler, Almanya ile Berlin’de oynadığı hazırlık maçından 3-2’lik galibiyet elde etti.

Türkiye’nin gollerini 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 45+2’de Kenan Yıldız, 71. dakikada Yusuf Sarı kaydetti.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Montella şunları söyledi:

"72 yıl sonra Alman topraklarında gelen bir galibiyet var. 2005'ten beri kendi evimizde de yenemediğimiz bir Almanya vardı. O yüzden gerçekten çok mutluyuz bu galibiyet için, özellikle Türk halkı için. Buraya gelen bizi destekleyen Türk halkına da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten biz aslında deplasmanda gibi değil, kendi evimizde oynamış gibi hissettik

‘TÜRKİYE'NİN DNA'SINDA OLAN BİR ŞEY’

Özellikle de futbolcuları tebrik etmek istiyorum. Çünkü sahada inanılmaz bir takım ruhu gösterdiler. Ve bu ruh da aslında milliyetçilik duygularının da ortaya çıktığı bir ruhla geliyor. Bu aslında Türkiye'nin DNA'sında olan bir şey. Hiçbir şekilde pes etmeyeceğimizi de bugün de vurgulamış olduk. Bu bize has bir konu. Çünkü 1-0 geriye düşmemize rağmen hiçbir bir şekilde maçı bırakmadılar ve tam anlamıyla odaklandılar. Galibiyeti istediler, arzuladılar ve Almanya'yı yenebildik. Almanya biliyorsunuz ki Avrupa Şampiyonası'nda önde gelen takımlardan olacaktır. Biz onları yenebildik, o yüzden çok mutluyuz.

‘GRUBU BİRİNCİ BİTİRMEK İSTİYORUZ’

Hepimizin de bu mutluluğu yaşama hakkı var. Ama bu aslında birkaç ay önce başlayan bir yolculuğun sadece ilk adımları. Çünkü hala fazlasıyla gelişmeye açık bir gruba sahip olduğumuzu söyleyebilirim. En önemli detay bu takım ruhunu asla terk etmemek. Zor anlarda da pozitif olduğumuz anlarda da hem saha dışında hem saha içinde bu takım ruhunu asla bırakmamak en önemlisi. Bir de galibiyetleri de yönetebilmemiz gerekiyor. Biz galip geldik evet, ama 3 gün sonra önemli bir maçımız var. Biz oraya gidip istediğimiz sonucu alarak grubu birinci bitirmek istiyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem