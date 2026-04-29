Yasin Kol'un Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Notu Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan dev derbinin hakemi Yasin Kol'a verilen not ortaya çıktı. Çaldığı düdüklerle tartışmaların odağı haline gelen Kol'a MHK tarafından 10 üzerinden 8.8 puan verildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Nisan'da oynanan dev derbi, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Karşılaşmaya hakem Yasin Kol'un atanması uzun süre gündemde yerini korurken, MHK'nin Kol'un derbi notunu verdiği belirtildi.

10 ÜZERİNDEN 8.8 PUAN ALDI

HT Spor'da yer alan habere göre Yasin Kol'un Galatsaray-Fenerbahçe derbisi yönetimi MHK'yi memnun etti. Kol'a 10 üzerinden 8,8 puan verildiği ifade edildi.

Bu puanın “çok iyi/mükemmel” bir yönetim anlamına geldiği belirtilirken, Kol'un karşılaşmanın sonucuna doğrudan etki edecek hatalar yapmadığının işaret edildiği aktarıldı.

