Yasin Kol'un Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Notu Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Nisan'da oynanan dev derbi, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Karşılaşmaya hakem Yasin Kol'un atanması uzun süre gündemde yerini korurken, MHK'nin Kol'un derbi notunu verdiği belirtildi.

10 ÜZERİNDEN 8.8 PUAN ALDI

HT Spor'da yer alan habere göre Yasin Kol'un Galatsaray-Fenerbahçe derbisi yönetimi MHK'yi memnun etti. Kol'a 10 üzerinden 8,8 puan verildiği ifade edildi.

Bu puanın “çok iyi/mükemmel” bir yönetim anlamına geldiği belirtilirken, Kol'un karşılaşmanın sonucuna doğrudan etki edecek hatalar yapmadığının işaret edildiği aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi