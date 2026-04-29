Beşiktaş-Trabzonspor Derbisinin Tarihi Belli Oldu: 33. Haftada Bütün Maçlar Aynı Saatte Başlayacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının maç programını açıkladı. Bütün maçların aynı saatte oynanacağı haftada Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin de tarihi belli oldu.
Süper Lig’de 33’üncü haftanın programı açıklandı. Ligde ikincilik ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Kritik mücadele 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
TÜM MAÇLAR AYNI GÜN AYNI SAATTE
Öte yandan TFF'nin aldığı karar neticesinde 33’üncü hafta karşılaşmalarının tümü 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.
Haftanın karşılaşmaları şöyle:
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20.00 Kocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
20.00 ikas Eyüpspor - Çaykur Rizespor
20.00 Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor
20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor
20.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe
20.00 Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor
Kaynak: Haber Merkezi