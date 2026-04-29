Beşiktaş-Trabzonspor Derbisinin Tarihi Belli Oldu: 33. Haftada Bütün Maçlar Aynı Saatte Başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının maç programını açıkladı. Bütün maçların aynı saatte oynanacağı haftada Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin de tarihi belli oldu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de 33’üncü haftanın programı açıklandı. Ligde ikincilik ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Kritik mücadele 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜM MAÇLAR AYNI GÜN AYNI SAATTE

Öte yandan TFF'nin aldığı karar neticesinde 33’üncü hafta karşılaşmalarının tümü 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

Haftanın karşılaşmaları şöyle:

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Kocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

20.00 ikas Eyüpspor - Çaykur Rizespor

20.00 Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor

20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe

20.00 Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor

Beşiktaş-Trabzonspor Derbisinin Tarihi Belli Oldu: 33. Haftada Bütün Maçlar Aynı Saatte Başlayacak - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Süper Lig Süper Lig derbiler Beşiktaş Trabzonspor
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Devler Ligi'nde Gol Yağmuru: PSG, Bayern’i 5-4 Yıktı PSG-Bayern Maçında Gol Yağmuru
Ederson PFDK’ya Sevk Edildi Ederson PFDK’ya Sevk Edildi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı
Emlak Satışlarında Yeni Dönem: Tapuda Elden Ödeme Sona Eriyor! Tarih Belli Oldu Emlak Satışlarında Yeni Dönem: Tapuda Elden Ödeme Sona Eriyor! Tarih Belli Oldu
Gazeteci Rahmi Yıldırım Hayatını Kaybetti Gazeteci Rahmi Yıldırım Hayatını Kaybetti
Petrolün Ateşi Dindirilemiyor! Tarihi Kriz Kapıda Petrolün Ateşi Dindirilemiyor! Tarihi Kriz Kapıda
Devler Ligi'nde Gol Yağmuru: PSG, Bayern’i 5-4 Yıktı PSG-Bayern Maçında Gol Yağmuru