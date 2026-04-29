Beşiktaş-Trabzonspor Derbisinin Tarihi Belli Oldu: 33. Haftada Bütün Maçlar Aynı Saatte Başlayacak

Süper Lig’de 33’üncü haftanın programı açıklandı. Ligde ikincilik ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Kritik mücadele 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜM MAÇLAR AYNI GÜN AYNI SAATTE

Öte yandan TFF'nin aldığı karar neticesinde 33’üncü hafta karşılaşmalarının tümü 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

Haftanın karşılaşmaları şöyle:

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Kocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

20.00 ikas Eyüpspor - Çaykur Rizespor

20.00 Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor

20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe

20.00 Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor

Kaynak: Haber Merkezi