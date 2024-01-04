GERÇEK GÜNDEM- 2. Lig’de Menemen FK'da sezonun ilk yarısının bitmesine 8 hafta kala teknik direktörlüğe getirilen 1 Ocak 1953 doğumlu Yılmaz Vural, 71. doğum gününü dün takımıyla katıldığı ilk gün Antalya kampında kutladı. Menemen FK'lı futbolcular hocaları için hazırlattıkları doğum günü pastasının üzerine esprili bir ifade yazdırmıştı: Yaş yetmiş, iş bitmemiş.

Profesyonel liglerin en çok takım çalıştıran ve en yaşlı teknik direktörü Yılmaz Vural için kulüp de sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla doğum gününü kutladı:

"MUTLU YILLAR YILMAZ HOCA"

"Teknik Direktörümüz Sn. Yılmaz Vural, yeni yaşını teknik ekibimiz ve öğrencileriyle birlikte kutladı..."