Süper Kupa'nın oynanacağı tarih belli oldu iddiası

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin oynanacağı tarihin belli olduğu iddia edildi.

Süper Kupa'nın oynanacağı tarih belli oldu iddiası

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde 29 Aralık’ta oynanması planlanan ancak ev sahibi ülkeyle yaşanan kriz sonrasında ertelenmek zorunda kalan Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali’nin ne zaman oynanacağı merak konusuydu.

Sözcü'nün haberine göre Pazartesi günü Riva’da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, maçın ocak ayı içerisinde oynanması için düğmeye bastı. Siyasi bir boyut kazanan kupa finalinin sürüncemede kalıp daha fazla malzeme yapılmasını istemeyen TFF, bu maçın yayın haklarını sattığı MENA Bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) yayıncılarıyla da sorun yaşanmaması adına böyle bir adım atma kararı aldı.

EURO 2024 nedeniyle 19 Mayıs’ta bitecek ve zaten fazlasıyla sıkışık olan takvim bir hafta kaydırılacak. İlerleyen aylarda bu ertelenen maçlar hafta içine konulacak.

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