Ahmet Çakar: İfade vermeye gidiyorum

'Beyaz Futbol' programının yorumcularından - eski hakem Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti üzerine bugün adliyeye ifade vermeye gideceğini duyurdu.

Çakar'ın paylaşımında verdiği bilgiye göre konu, Büyükekşi hakkında yayınladığı soruşturma belgesi ve akabinde sarf ettiği yorumlar.

Bugün öğleden sonra Çağlayan adliyesine ifade vermeye gidiyorum. Mehmet Büyükekşi , kendisine “çifte bylock çu”dediğim için şikayet etmiş…. — Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) January 4, 2024

Haziran 2022'de Büyükekşi'ye ait cep telefonunda Fethullahçı terör örgütünün (FETÖ) kendi arasındaki iletişimde kullandığı ByLock programının tespit edildiği, 'Mor Beyin' sisteminin içinde yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Büyükekşi, bu gelişmeden iki ay sonra gazeteci Candaş Tolga Işık'a verdiği söyleşide "Şimdi benim iki tane telefonum vardı. Bir telefonum özel kalemdeydi. Onda vardı ama öyle bir şey olsa zaten ben o kurumlarda görev yapmaya devam edemezdim herhangi bir soruşturma herhangi bir şey yapılmadı" ifadesini kullanmıştı.

AHMET ÇAKAR: AĞIR YALAN SÖYLÜYOR

Ahmet Çakar ise Beyaz TV ekranlarında Büyükekşi'nin açık bir şekilde yalan söylediğini savunmuştu.

Terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunun evrakını yayınlayan Çakar, Büyükekşi'nin bahsi geçen sözlerine yanıt verirken belgenin şu bölümünü okumuştu:

"(...) 0532'yle başlayan, 312'yle devam eden, arkasını okumuyorum üç farklı tarihte 12 kez erişim yapıldığı tespit edildi. Haydi bu özel kaleminde (Fahrettin İnce) olsun. Oysa ki Mehmet Büyükekşi'nin adına bir telefon daha var. O da 0530'la başlıyor, arkasını vermiyorum. Altı farklı tarihte toplam 55 kez erişim sağlandığı tespit ediliyor. Yani Bylock'a giriyorsun, yazışıyorsun birileriyle. Hatta savcılık GSM hattı üzerinden hangi IMEI numarasından girdiğini tespit etmiş."

Bu noktada Ertem Şener'in "Diğer telefon da belki Fahrettin denen şahıstadır?" sorusunu yöneltmesi üzerine spor yorumcusu, şunları kaydetmişti:

"O zaman şöyle söyle; 'Candaşçığım, iki telefonum var ikisinde de ByLock çıktı.Bir tanesiyle 12 kez erişim yapmışım, bir tanesiyle de 55 kez girip çıkmışım. Ama bu benim farkımda olmadan, namaz saatlerine falan indirmek için yaparken Mor Beyin bunu da takmış bana. Fakat 55 kere farkında olmadan girmişim, çıkmışım.'

Mesela ben sana WhatsApp'tan sana 'Naber Erto' diye mesaj atarım. ByLock'u 55 defa kullanabilmen için sistemin içine girmen lazım şifreyle, davetle...

İşte Türk futbolunun... Ha bütün bunlara rağmen burada hukuki problemler vardır, onun şeyinde değilim ben. Benim Türk futbolumun başında ağır yalan söylemiş bir adam. 'Bir tanesinde var, bir tanesinde yok' diyor. E ikisinde de var. Mor Beyin yanlışlıkla atmışsa telefonuna 55 kere neden girdin, 12 kez neden girdin?

Ben yargının işine müdahale etmek gibi bir hadsizliğin içinde olamam. Ben kendisine de 'FETÖ'cü' demiyorum. ByLock'u neden yüklediğini ifade edemeyen, ağır yalan söylemiş bir adam Türk futbolunu yönetiyor. O zaman her konuda yalan söyleyebilirsin? Mehmet Büyükekşi, senin yalanını ispat ediyorum."