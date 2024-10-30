Volkan Demirel Resmen Süper Lig'de!

Son olarak Hatayspor'u çalıştırdıktan sonra teknik direktörlük kariyerine ara vererek spor yorumculuğu yapan Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu.

Adı dönem dönem çeşitli Süper Lig kulüpleri ile anılan ancak herhangi bir takımla anlaşmaya varmayan Demirel'in ismi son olarak Konyaspor ve Bodrum FK ile anılmıştı.

Dün, Bodrum FK ile görüştüğünü doğrulayan Demirel, henüz resmi bir anlaşmanın olmadığını da dile getirmişti.

RESMİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Bu gelişmelerin ardından sıcak haberi Bodrum FK duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan kulüp, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Volkan Demirel ile yapılan sözleşmenin üç yıllık olduğu da belirtildi.

✍🏻Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.



Ailemize hoş geldin Volkan Demirel! 💚🤍 @1VolkanDEMIREL pic.twitter.com/31s0DG3A7g — Sipay Bodrum FK (@Bodrumspor_AS) October 30, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem