Kulübüne Rest Çekmişti: Fenerbahçe'de Medina Transferi Suya mı Düşüyor?

Fenerbahçe’nin sezon başında kadroya katmak istediği ancak daha sonra anlaşmanın ocak ayına kaldığı Boca Juniors forması giyen Cristian Medina ile ilgili yeni gelişmeler yalandı. Boca Juniors, Fenerbahçe’ye transfer olmak için gemileri yakan Medina için dikkat çeken bir karara imza attı.

Fenerbahçe’ye transfer olabilmek için her yolu deneyen Arjantinli oyuncu için Boca Juniors teknik direktörü Fernando Gago’dan açıklama geldi. Gago açıklamasında Medina’nın durumunun ‘çok özel’ olduğunun altını çizerek, “Avrupa'ya gitmek istemesini anlıyorum. Formaya kendini adamış futbolcuları takıma alacağım. Kendisiyle konuştum, onu anlıyorum. Genç bir oyuncu ve kariyerinde ilerlemek istiyor ama nasıl gideceğini, ayrılıp ayrılmayacağını göreceğiz. Bu özel bir durum” dedi.

ÖDEME PLANI SIKINTI ÇIKARDI

Boca Juniors’un Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı ancak ödeme planında henüz bir anlaşmanın sağlanamaması canları sıktı. Arjantin basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekibin Medina’nın bonservisini 3 yıllık taksitlerle ödemek istediği aktarıldı.

Tüm bu gelişmelerin ışığında, takımdan ayrılmak isteyen Medina kulübüne rest çekerken, yıldız oyuncunun bir daha kadroya alınmayacağı kaydedildi.