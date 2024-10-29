İsmi Bodrum FK ile Anılıyordu! Yeşil Sahalara Geri Mi Dönüyor? Volkan Demirel’den İddialara Açıklama
Kahramanmaraş depremleri sırasında Hatayspor’u çalıştıran Volkan Demirel yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel'in ismi İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK ile anılmıştı. Demirel’den iddialar sonrası ilk açıklama geldi.
Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırmıştı.
SAHALARA DÖNÜYOR
Bu ayrılık sonrası ilk olarak gündeme gelen isim Volkan Demirel olmuştu. Hatayspor'un ardından sahalardan uzak kalan 43 yaşındaki Volkan Demirel ile görüşmelere başlandı. Demirel'den konuyla alakalı ilk açıklama geldi.
İDDİALARI DOĞRULADI
Fanatik'e konuşan Volkan Demirel görüşmeyi doğruladı. Demirel, "Bodrum FK ile görüşüyoruz. Ancak şu anda resmi bir durum yok. İş resmiyete döküldüğünde zaten gerekli açıklamayı da yaparız" sözlerini sarf etti.
Kaynak: Fanatik
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