Icardi Bavullarını Topladı, İstanbul'dan Ayrıldı

Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla deviren Galatasaray'da Mauro Icardi aç biter bitmez bavullarını topladı. Icardi'nin Arjantin'in yolunu tuttuğu öğrenildi.

Icardi Bavullarını Topladı, İstanbul'dan Ayrıldı

Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Mauro Icardi, anında bavullarını topladı. Yıldız oyuncu Arjantin’in yolunu tuttu.

Süper Lig’in 10. Haftasında oynanan derbide yenilmezlik serisini sürdüren Galatasaray, rakipleriyle puan farkını da açtı.

Karşılaşmada gol atamayan Mauro Icardi, amç biter bitmez stadyumdan ayrılarak bavullarını topladı. Yıldız oyuncunun ülkesi Arjantin’e gittiği öğrenildi.

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