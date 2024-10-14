Volkan Demirel Acı Kaybını Anlattı... 'Hayatımda Daha Değerli Bir Şey Yoktu'

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel, 71 yaşındaki babası Ali Naci Demirel'i geçtiğimiz haziran ayında kalp krizi nedeniyle kaybetti. Acı haberin ardından Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı "Hayatımda ilk defa kaybettiğimi anladım. Sen gözlerini yummadan önceki akşam ne kadar iyi, ne kadar da mutlusun... Benim elim ayağım, öğreten, yol gösteren, arkadaşımdın, ağabeyim, kardeşim, dostumdun. Arkamda duran, her zaman yanımda yürüyendin. Babam sen bana hiç 'hayır' demedin" paylaşımıyla babasına veda etti.

BABA ACISI VE BABA OLMA HEYECANI BİR ARADA

Babasını kaybetmenin acısıyla, üçüncü kez baba olma heyecanını bir arada yaşayan Volkan Demirel, "Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar" programına konuk oldu. Demirel, bu iki duyguyu bir arada yaşamanın çok tuhaf olduğundan bahsetti.

Ünlü futbol yorumcusu, kaybettiği babası Ali Naci Demirel için "Benim için bir baba figürünün her anlamıydı babam. Onu kaybedince eksikliğini çok hissettim. İnsanoğlu daha sonraları alışıyor, alışmasak zaten hayat devam etmezdi. Onu her zaman anacağım. Hayatımda babamdan daha değerli bir şeyi kaybedeceğimi düşünmüyorum" diye konuştu.