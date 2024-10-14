Efeler Ligi'nde 2. Hafta Tamamlandı

Efeler Ligi’nde 2’nci hafta dün oynanan karşılaşmalarda sona erdi. Ziraat Bankkart liderlik koltuğuna oturdu.

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Efeler Ligi'nde 2. Hafta Tamamlandı

Efeler Ligi’nde 2’nci hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Haftanın toplu sonuçları şu şekilde:

Arkas Spor-Bursa BBSK: 1-3 (23-25, 25-22, 22-25, 22-25)

Türşad-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 (8-25, 21-25, 22-25)

Fenerbahçe Medicana-Cizre Bld.: 3-0 (25-20, 25-21, 25-17)

On Hotels Alanya Bld.-Altekma: 3-2 (25-17, 19-25, 18-25, 25-17, 15-9)

Akkuş Bld.-Spor Toto: 0-3 (22-25, 15-25, 19-25)

İstanbul GSK-Ziraat Bankkart: 0-3 (16-25, 17-25, 14-25)

2’nci hafta karşılaşmalarının ardından 6’şar puana sahip olan Ziraat Bankkart liderlik koltuğunda otururken Fenerbahçe Medicana 2’nci sıra bulunuyor.1 maç eksiği bulunan İstanbul Gençlik Spor ise puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.

Kaynak: DHA

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