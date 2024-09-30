Volkan Demirel İlk Kez Açıkladı! 'Herkese DM'den Yazdım'

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, jübilesinin ardından teknik direktörlük kariyerine başlamıştı. Geçen sezon Hatayspor'u çalıştıran Demirel, bordo-beyazlı ekipten kalan bir anısını Tv100 ekranlarında anlattı. Stüdyodaki isimler kahkahaya boğuldu.

'HERKESE DM'DEN YAZDIM, 3-4 TRANSFER YAPTIM'

Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde, transferleri DM üzerinden yaptığını belirten Volkan Demirel, "Hatayspor'la oyuncu izliyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz yurt dışına falan. Oyunculara ulaşmam lazım, kendim ulaşmak istiyorum. İsmimiz var, bize cevap verirler diye herkese DM'den mesaj atıyorum. Diyorum ki 'Nasılsın iyi misin?' cevap gelirse hemen uzatıyorum muhabbeti. DM'den en az 3-4 tane transfer yaptım" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem