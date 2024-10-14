Fenerbahçeli Yıldız Libya'da Mahsur Kaldı: 'Can Güvenliğim Yok'

Fenerbahçe’nin yıldızı oyuncularından Bright-Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı ile birlikte, Libya Havalimanı’nda 15 saattir mahsur kaldığını duyurdu.

Snapchat isimli sosyal medya platformundan bir paylaşımda bulunan Osayi-Samuel, Libya Havalimanı'nda 15 saattir mahsur kaldığını açıkladı.

Nijeryalı futbolcu sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

"15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım..."