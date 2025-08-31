Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda İlk Finalist Belli Oldu! Fransa, Çin'i 3-1 Yenerek Adınızı Yazdırdı

Fransa, Bangkok'ta Çin'i 3-1 mağlup ederek Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi; rakibi Brezilya-Dominik Cumhuriyeti maçının galibi olacak.

Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda İlk Finalist Belli Oldu! Fransa, Çin'i 3-1 Yenerek Adınızı Yazdırdı
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Fransa, Çin'i 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.

FRANSA ADINI ÇEYREK FİNALE YAZDIRDI

Fransa'nın galibiyeti, turnuvadaki iddiasını sürdüreceğini gösterirken, bu sonuç Çin açısından beklenenden erken vedaya işaret ediyor. Karşılaşma boyunca Fransa'nın disiplinli oyun yapısı ve takım savunmasındaki organizasyon dikkat çekti.

Çeyrek final aşamasına yükselen Fransa, bir sonraki turda Brezilya-Dominik Cumhuriyeti maçının galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşme, turnuvanın ilerleyen aşamalarında dengeleri etkileyebilecek kritik bir maça işaret ediyor.

Fransa'nın ilerleyişi, turnuvada dengelerin yeniden şekillenmesine neden olabilir; özellikle set yönetimi ve servis karşılama gibi alanlardaki performansları, çeyrek finalde belirleyici olacak. Çin ise bu sonuçla grup aşamasından sonra beklenen performansı yakalayamamanın değerlendirmesini yapmak zorunda kalacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Voleybol Fransa
