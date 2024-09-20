Ümit Özat Osimhen'den Özür Diledi

Trendyol Süper Lig’in 5. Haftasında oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor mücadelesinde, Osimhen ile çarpışması sonrası hastaneye kaldırılan Çaykur Rizespor oyuncusu Alikulov’un yüz kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Eski Fenerbahçeli Futbolcu Ümit Özat, karşılaşmanın ardından pozisyona dair konuştu. Özat, Osimhen için "Bir sağlık problemi yok böyle simge olmaz Ninja kaplumbağa mısın sen" dedi.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE OSİMHEN'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Ümit Özat, Osimhen'in yüzündeki sakatlık nedeniyle maske taktığını öğrendikten sonra yıldız futbolcudan özür diledi. Özat, "Allah şahit. Ben bunu hiçbir kötü niyetle yapmadım. Ve dün yüzünde kırıkları ömür boyu vida ile oynaması gerektiğini duyunca da üzüldüm, kul hakkına girdiğim için de kendisinden özür diledim" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem