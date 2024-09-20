Galatasaray ve Fenerbahçe Yarın Kadıköy'de Karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, dev derbinin heyecanı yaşanıyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yarın Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'e 5'te 5 ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alırken ezeli rakibi Fenerbahçe ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor.

LİGDEKİ 5 MAÇTA 17 GOL

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 5 maçında 17 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK'ye 3 gol attı.

Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

ICARDI ANTRENMANLARA BAŞLADI

Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız oyuncu, tedavisi için Arjantin'e gitmişti.

Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

ZIYECH FORMA GİYEMEYECEK

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.

DERBİDE GALATASARAY, SON 4 MAÇIN 3'ÜNDE GOL YEMEDİ

Galatasaray, Okan Buruk'un takımın başında olduğu dönemde Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 maçın 3'ünde gol yemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk ile çıktığı 4 lig maçında Fenerbahçe'yi 2 kez 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA