FIBA'nın yeni başkanı Katarlı Şeyh oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) yeni başkanı Katarlı Şeyh Saud Ali Al Thani oldu. Thani, "Bu sorumluluğu üstlenmek benim, ülkem Katar ve Asya kıtamız için büyük bir onur" dedi.

Son Güncelleme:
FIBA'nın yeni başkanı Katarlı Şeyh oldu

Basketbolun çatı kuruluşu FIBA'da başkanlığa Katarlı Şeyh Saud Ali Al Thani seçildi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Filipinler'in başkenti Manila'daki FIBA Kongresi'nde, Hamane Niang'ın yerine Şeyh Saud Ali Al Thani, katılımcıların oybirliğiyle FIBA'nın yeni başkanı seçildi.

Al Thani, 2019'dan beri FIBA ​​Başkan Yardımcısı ve 2002'den bu yana FIBA ​​Asya Başkanı olarak görev yapıyordu.

FIBA başkanı olarak seçildikten sonra Al Thani, "Bu sorumluluğu üstlenmek benim, ülkem Katar ve Asya kıtamız için büyük bir onur" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
Basketbol
Son Güncelleme:
Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber
Hayatları boyunca hep iyi düşünüyorlar. Asla keder nedir bilmeyen 4 burç Hayatları boyunca hep iyi düşünüyorlar. Asla keder nedir bilmeyen 4 burç
Beklenen haber geldi: Galatasaray'a Tete müjdesi Beklenen haber geldi: Galatasaray'a Tete müjdesi
Çay poşetlerini sakın çöpe atmayın! Bakın aslında ne işe yarıyor... Çay poşetlerini sakın çöpe atmayın! Bakın aslında ne işe yarıyor...
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 35 ili uyardı: Sıcaklar daha da artacak, termometreler patlayacak! Meteoroloji 35 ili uyardı: Sıcaklar daha da artacak, termometreler patlayacak!
Fatih Altaylı 'önemli isimlerle konuştum' dedi: En iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor 'En iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor'
Deniz Zeyrek: Duyunca çok öfkelendim, çok ayıpladım Deniz Zeyrek: Duyunca çok öfkelendim, çok ayıpladım
Bakan Işıkhan rakam verdi: Memur için zam oranı belli oldu! Bakan Işıkhan rakam verdi: Memur için zam oranı belli oldu!
Memur ve emekli maaş zammı için 6 senaryo: Olası oranlar ortaya çıktı Memur ve emekli maaş zammı için 6 senaryo: Olası oranlar ortaya çıktı