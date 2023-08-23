Beklenen haber geldi: Galatasaray'a Tete müjdesi

Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçında Norveç ekibi Molde ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Maçın kadrosunda yer alan Tete'nin lisansı çıktı. Teknik direktör Okan Buruk şans verirse maçta forma giyebilecek.

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Beklenen haber geldi: Galatasaray'a Tete müjdesi

Galatasaray'a Tete'den müjdeli haber geldi. Shakhtar Donesk'le 4 ay kala sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız sarı-kırmızılı takımın yolunu tutmuştu.

Bir süredir lisansı çıkmayan ve Ukrayna ekibinin UEFA'ya şikayet ettiği iddia edilen Brezilyalı genç yetenek Galatasaray'ın Molde maçı kadrosunda yer almıştı.

Maçtan önce düzenlenen basın toplantısında Buruk, Tete'nin lisansının maç günü çıkmasını beklediklerini söylemişti.

Maçın kadrosunda yer alan Tete'nin lisansı çıktı. Buruk, şans verirse maçta forma giyebilecek.

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