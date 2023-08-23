Hangi maç hangi kanalda? Play-off turundaki ilk maçların yayıncıları belli oldu!
Avrupa’da boy gösteren dört temsilcimiz gruplara kalabilmek için play-off turu maçları oynayacaklar. İlk maçların yayıncıları belli oldu.
Avrupa’da boy gösteren 4 temsilcimiz gruplara kalabilmek için play-off turu maçlarına çıkıyor.
Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilicimiz Galatasaray, gruplara kalma umuduyla başladığı Şampiyonlar Ligi macerasına play-off turundan devam ediyor. Galatasaray ilk maçında Molde ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele 23 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak
UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki 3 temsilcimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın play-off mücadelesi 24 Ağustos Perşembe günü 20.00’de başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki bir diğer temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor ise 24 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de play-off mücadelesine çıkacak.
YAYINCILAR BELLİ OLDU
Molde-Galatasaray karşılaşması, Exxen’den yayınlanacak
Fenerbahçe-Twente ve Dinamo Kiev – Beşiktaş mücadelesi S Sport+’tan canlı yayınlanacak.
Genk-Adana Demirspor karşılaşması TV 8,5 ve Exxen’den canlı izlenebilecek.