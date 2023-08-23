Hangi maç hangi kanalda? Play-off turundaki ilk maçların yayıncıları belli oldu!

Avrupa’da boy gösteren dört temsilcimiz gruplara kalabilmek için play-off turu maçları oynayacaklar. İlk maçların yayıncıları belli oldu.

Son Güncelleme:
Hangi maç hangi kanalda? Play-off turundaki ilk maçların yayıncıları belli oldu!

Avrupa’da boy gösteren 4 temsilcimiz gruplara kalabilmek için play-off turu maçlarına çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilicimiz Galatasaray, gruplara kalma umuduyla başladığı Şampiyonlar Ligi macerasına play-off turundan devam ediyor. Galatasaray ilk maçında Molde ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele 23 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki 3 temsilcimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın play-off mücadelesi 24 Ağustos Perşembe günü 20.00’de başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki bir diğer temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor ise 24 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de play-off mücadelesine çıkacak.

YAYINCILAR BELLİ OLDU

Molde-Galatasaray karşılaşması, Exxen’den yayınlanacak

Fenerbahçe-Twente ve Dinamo Kiev – Beşiktaş mücadelesi S Sport+’tan canlı yayınlanacak.

Genk-Adana Demirspor karşılaşması TV 8,5 ve Exxen’den canlı izlenebilecek.

Son Güncelleme:
Süper Lig'de 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi Süper Lig'de 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Pamuk gibi kalbi olan 3 burç! Bir bebek gibi masum ve iyi niyetliler Pamuk gibi kalbi olan 3 burç! Bir bebek gibi masum ve iyi niyetliler
Bulan servet kazanıyor. Kurusu bile iyi bir paraya satılıyor! Sivas'ta çokça fazla Bulan servet kazanıyor. Kurusu bile iyi bir paraya satılıyor! Sivas'ta çokça fazla
UEFA’dan Fenerbahçe'ye para ve seyircisiz oynama cezası UEFA’dan Fenerbahçe'ye para ve seyircisiz oynama cezası
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 35 ili uyardı: Sıcaklar daha da artacak, termometreler patlayacak! Meteoroloji 35 ili uyardı: Sıcaklar daha da artacak, termometreler patlayacak!
Deniz Zeyrek: Duyunca çok öfkelendim, çok ayıpladım Deniz Zeyrek: Duyunca çok öfkelendim, çok ayıpladım
Memur ve emekli maaş zammı için 6 senaryo: Olası oranlar ortaya çıktı Memur ve emekli maaş zammı için 6 senaryo: Olası oranlar ortaya çıktı
Fatih Altaylı 'önemli isimlerle konuştum' dedi: En iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor 'En iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor'
İstanbul'da 19 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar İstanbul'da 19 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar