UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Atilla Karaoğlan ve Abdulkadir Bitigen'in Avrupa Konferans Ligi'ndeki 2. hafta maçlarında düdük çalacağını duyurdu.

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UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA Konferans Ligi B Grubu ikinci maçında Belçika ekibi Gent, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. 5 Ekim Perşembe günü KAA Gent Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakada FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Tugral ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. Maçta VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR'da da Serkan Tokat oturacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi C Grubu ikinci maçında Kosova temsilcisi Ballkani, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'i ağırlayacak.

5 Ekim Perşembe günü Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Maçta VAR'da Hakan Ceylan, AVAR'da da Koray Gençerler görev alacak.

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