İşte Emre Belözoğlu'nun yeni adresi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu getirildi.

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İşte Emre Belözoğlu'nun yeni adresi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerindeki 3. deneyimini başkent ekibinde yaşayacak.

Aktif futbolculuk kariyerinde elde ettiği başarılarla Türk spor tarihine geçen Emre Belözoğlu, teknik direktörlük hayatına Nisan 2021'de Fenerbahçe'de başladı.

Futbol bıraktığı Fenerbahçe'de 2020-2021 sezonunda sportif direktör olan Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un takımdan ayrılmasından sonra son 10 haftada sarı-lacivertlilerin başına geçti. Fenerbahçe'yle 10 maça çıkıp şampiyonluğu kıl payı kaçıran Belözoğlu, sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrıldı.

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Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman'ın istifasından sonra Ekim 2021'de Başakşehir'in başına geçti.
Ligin en alt sıralarından aldığı İstanbul ekibini sezon sonunda 4. yapan Emre Belezoğlu, takımına Avrupa biletini kazandırdı.

Geçen sezonu da Başakşehir'le geçiren ve takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynatıp, ligde 5. yapan Belözoğlu bu sezona ise istediği başlangıcı yapamadı. İlk 3 maçta da Başakşehir'le puan alamayan Belözoğlu, 4. haftanın sonunda görevini bıraktı.

Kaynak: AA

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