UEFA'dan Türk Hakeme Kritik Görev

UEFA Konferans Ligi 2.eleme turunda Karadağ'ın Decic ile Avusturya'dan Rapid Wien'in karşı karşıya geleceği maçta Kadir Sağlam düdük çalacak.

UEFA'dan Türk Hakeme Kritik Görev
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FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam’a UEFA’dan görev çıktı. Sağlam, UEFA Konferans Ligi 2.eleme turunda Karadağ'ın Decic ile Avusturya'dan Rapid Wien'in oynayacağı maçta görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamaya göre Karadağ'ın Tuzi şehrindeki Tusko Polje Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Candaş Elbil üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.

Kaynak: AA

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