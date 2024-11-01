UEFA'dan Mourinho'yu Yıkan Karar

Manchester United maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho, UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç men cezasına çarptırıldı.

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UEFA'dan Mourinho'yu Yıkan Karar

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. Haftasında evinde Manchester United’ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabera kalmıştı.

Mücadelenin 56. dakikasında Bright Osayi-Samuel'e yapılan pozisyonda penaltı bekleyen Mourinho yaptığı yoğun itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

UEFA Disiplin Kurulu, Portekizli teknik adama 1 maç ceza verildiğini duyurdu.

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AZ ALKMAAR MAÇINDA KULÜBEDE YOK

Sarı-lacivertliler Avrupa’da 7 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Jose Mourinho aldığı ceza nedeniyle bu karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Deneyimli teknik adam Slavia Prag maçı ile kulübeye geri dönecek.

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3 MAÇTA 5 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe şu ana kadar Avrupa Ligi’nde çıktığı üç maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplarken, 36 takımlı ligde 14. sırada bulunuyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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