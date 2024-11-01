İspanya'da Sel Felaketi: Genç Futbolcu Jose Castillejo Hayatını Kaybetti

İspanya, bu hafta ülkenin güney ve doğu bölgelerine sadece birkaç saat içinde düşen bir yıllık yağışın ardından on yıllardır görülen en kötü sel felaketiyle boğuşuyor. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

205 KİŞİ ÖLDÜ

Bölgedeki acil durum servisleri, salı günü başlayan fırtınanın şimdiye kadar en az 205 kişinin ölümüne neden olduğunu, bunlardan 155'inin en çok etkilenen Valensiya bölgesinde kaydedildiğini, onlarca kişinin ise hala kayıp olduğunu bildirdi.

Şiddetli yağışların neden olduğu sel​, Valencia​'nın altyapısında yetişen 28 yaşındaki futbolcu​ Jose Castillejo'nun da ölümüne oldu.

VALENCIA KULÜBÜNDEN İLK AÇIKLAMA

Valencia Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altyapımızda U18 seviyesine kadar forma giyen Jose Castillejo'nun sel felaketinde hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Castillejo'nun forma giydiği diğer kulüplerden Eldense de "2015/2016 sezonunda takımımızın formasını giyen Jose Castillejo'nun 28 yaşında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.