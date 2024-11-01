Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı! Yaralılar Var

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine düzenlenen roket saldırısında biri ağır 9 kişi yaralandı. Roketlerden birinin İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğunlukta olduğu Şa'ab kabası yakınındaki tarım arazisine düştüğü öğrenildi.

Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı! Yaralılar Var

Bir yıldır Gazze Şeridi'ne ve son bir aydır da Lübnan'a olan saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine roket saldırısı düzenlendi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan atıldığı düşünülen roketler nedeniyle Celile bölgesinde alarmlar çaldığı bildirildi.

Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı! Yaralılar Var - Resim : 1

Bölgeye yaklaşık 30 roket atıldığı ve bunlardan bazılarının hava savunma sistemince imha edildiği ifade edildi. Yerel basın roketlerden birinin İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğunlukta olduğu Şa'ab kabası yakınındaki tarım arazisine düştüğü kaydedildi. Saldırıda biri ağır, 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in kuzeyine dün düzenlenen roket saldırılarında 4'ü yabancı tarım işçisi, 7 kişi ölmüştü.

Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı! Yaralılar Var - Resim : 2

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Kaynak: AA

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