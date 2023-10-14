UEFA'dan İsmail Kartal'a sürpriz ceza

UEFA Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a 1 yıl ertelemeli 1 maç men ve 25 bin euro para cezası verdi.

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UEFA'dan İsmail Kartal'a sürpriz ceza

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Twente - Fenerbahçe maçının başlama vuruşunun geç yapılmasından, sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör İsmail Kartal sorumlu tutuldu.

İsmail Kartal'a, ertelemeli 1 maç men cezası verildi. Kararda bu 1 maçlık yaptırımın erteleme süresi 1 yıl olarak duyuruldu.

Fenerbahçe'ye de aynı nedenle 25 bin euro para cezası verildi. Aynı maçta takımın uygunsuz davranışı başlığı altında da 3 bin euroluk bir para cezasına hükmedildi.

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