UEFA'dan İsmail Kartal'a sürpriz ceza

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Twente - Fenerbahçe maçının başlama vuruşunun geç yapılmasından, sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör İsmail Kartal sorumlu tutuldu.

İsmail Kartal'a, ertelemeli 1 maç men cezası verildi. Kararda bu 1 maçlık yaptırımın erteleme süresi 1 yıl olarak duyuruldu.

Fenerbahçe'ye de aynı nedenle 25 bin euro para cezası verildi. Aynı maçta takımın uygunsuz davranışı başlığı altında da 3 bin euroluk bir para cezasına hükmedildi.