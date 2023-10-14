Adı bahis skandalına karışmıştı: Akıllara Zaniolo'nun Galatasaray'da oynarken gördüğü kırmızı kart geldi!

Galatasaray’ın sezon başında İngiltere Premier League ekibi Aston Villa’ya kiraladığı Nicolò Zaniolo’nun adı büyük bir bahis skandalına karışırken, akıllara geçen sezon 17 Mayıs’ta oynanan İstanbulspor-Galatasaray arasında oynanan ve 2-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü ile sonuçlanan maç geldi.

İtalyan futbolcu bu maçın 70’inci dakikasında Milot Rashica’nın yerine oyuna dahil olurken, 75’inci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Zaniolo’nun gördüğü kırmızı kartın karıştığı iddia edilen bahis skandalıyla ilgili olup olmadığı bilinmezken, pozisyon akıllarda soru işareti yarattı.

YASA DIŞI BAHİS ÇETESİ ORGANİZE ETMEKLE SUÇLANIYOR

İtalyan futbolcunun ismi yıldız isimlerle birlikte bahis skandalına karışırken, Zaniolo yasa dışı bir bahis çetesi organize etmekle suçlanıyor.

Newcastle United’dan Sandro Tonali, Juventus’un orta saha oyuncusu Nicolò Fagioli ve Roma’nın genç yıldızı Nicola Zalewski ile birlikte soruşturmaya alınan Zaniolo’nun diğerlerinden daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

TELEFONU VE SOHBETLERİ İNCELEME ALTINDA

ANSA Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, İtalyan yıldızın özellikle de 401/98 sayılı yasanın 4. maddesini ihlal etmekle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Oyuncunun telefonlarına el koyulduğu belirtilen haberde, bu telefonların analiz edileceği ve sohbetlerin inceleneceği aktarıldı.

Zaniolo’nun annesi Francesca Costa’nın da soruşturmaya dahil olabileceği öne sürülürken, Torino Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturması sonrası İtalya’nın Euro 2024 elemeleri öncesi hazırlık kampından İngiltere’ye dönen Galatasaray’ın eski yıldızı suçlamaları tamamen reddetti.

Zaniolo, yalnızca çevrimdışı sitelerden blackjack oynadığını söyleyerek, futbola bulaşmadığı savunmasında bulundu.