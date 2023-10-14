Türkiye'nin EURO 2032 için UEFA'ya önerdiği 10 stadyum belli oldu
Euro 2032'nin ortak ev sahibi olan Türkiye, UEFA'ya 10 stadyumu önerdi. UEFA söz konusu listeyi açıkladı.
Türkiye'nin EURO 2032 için belirlediği 10 Stat ortaya çıktı. UEFA, Türkiye'nin başvuru dosyasında bildirdiği 10 stadı açıkladı. Türkiye organizasyon için belirlediği stat sayısını 5'e düşürecek.
İşte Türkiye'nin başvuru dosyasında sunduğu 10 stadyum:
1- Atatürk Olimpiyat Stadı
2- Galatasaray RAMS Park
3- Fenerbahçe Ülker Stadı
4- Bursa Büyükşehir Belediye Stadı
5- Konya Büyükşehir Belediye Stadı
6- Trabzonspor Papara Park
7- Gaziantep Kalyon Stadı
8- Antalya Corendon Airlines Park
9- Eskişehir Atatürk Stadı
10- Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı
Son Güncelleme: