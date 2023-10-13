Arda Güler, 25 kişilik final listesine girdi!

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, 'Golden Boy' ödülünde 25 kişilik final listesinde kendine yer buldu.

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Arda Güler, 25 kişilik final listesine girdi!

İspanyol devi Real Madrid'de top koşturan milli futbolcu Arda Güler, Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen 'Golden Boy' (Altın Çocuk) ödülünde finale kalan 25 isim arasında yer aldı.

Madrid ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Jude Bellingham ve Arda Güler, Golden Boy 2023 finalistleri arasında. Her iki Real Madrid oyuncusu da Avrupa'nın en iyi 21 yaş altı futbolcusuna verilecek ödül için 25 kişilik kısa listede yer alıyor" denildi.

'Golden Boy' ödülünde finale kalan 25 futbolcu şöyle:

"Jude Bellingham, Jamal Musiala, Xavi Simons, Antonio Silva, Alejandro Balde, Florian Wirtz, Benjamin Sesko, Giorgio Scalvini, Rasmus Hojlund, Levi Colwill, Johan Bakayoko, Milos Kerkez, Arthur Vermeeren, Evan Ferguson, Lucas Gourna-Douath, Warren Zaire-Emery, Ousmane Diomande, Arnau Martinez, Mathys Tel, Andy Diouf, Arda Güler, Bilal El Khannouss, Martin Baturina, Joao Neves, Lamine Yamal."

Kaynak: Gerçek Gündem

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