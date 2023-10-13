Ronaldo, İran'da engelli kadına dokunduğu için 99 kırbaç cezası aldı!

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun, İran ziyareti sırasında portresini çizen İranlı ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu ve sarıldığı için İran'da 99 kırbaç cezasıyla yargılanıyor.

Ronaldo, İran'da engelli kadına dokunduğu için 99 kırbaç cezası aldı!

Geçtiğimiz Eylül ayında İran ziyareti sırasında Ronaldo, engelli kadın hayranı Fatima ile karşılaştı ve onu kucaklayıp öptü. Bu İran’daki hukuka göre yasak ve haram.

Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile karşılaşmak için Tahran'a gitti.

Maçtan sonra İranlı ressam Hamami, çizdiği portreleri Ronaldo'ya hediye etti. Ronaldo da buna karşılık olarak Hamami'ye imzalı formasını hediye etti ve sarıldı.

99 KIRBAÇ CEZASI

Bunun üzerine üzerine çok sayıda İranlı avukat, Ronaldo'yu şikayet ederek ceza uygulanmasını istedi.

Çünkü, İran yasalarında bekar bir kadına dokunmanın cezasının zina ile eşdeğer olduğu ve 99 kırbaç gerektirdiği belirtildi.

Ronaldo, İran'da engelli kadına dokunduğu için 99 kırbaç cezası aldı! - Resim : 1

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