Sosyal medya platformu X, Hamas'a bağlı yüzlerce hesabı kapattı

Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya platformu Twitter (X) İsrail-Filistin çatışmasının ardından yeni bir karara vardı. Platform, Hamas'a bağlı yüzlerce hesabı sildi.

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Sosyal medya platformu X, Hamas'a bağlı yüzlerce hesabı kapattı

Dana önceden Twitte adıyla bilinen, daha sonra Elon Musk'ın satın almasıyla adı X. olan sosyal medya platformu, Hamas'a bağlı yüzlerce hesabı sildi.

X'İN BU HAMLESİ AB'NİN '24 SAAT' UYARISINDAN SONRA GELDİ

Bu hamle, Avrupa Birliği endüstri şefi Thierry Breton'un Elon Musk'a, Hamas saldırısından bu yana X mesajlaşma platformunda yayılan dezenformasyonla mücadele etmesi ve AB'nin yeni çevrimiçi içerik kurallarına uyması için verdiği 24 saatlik ültimatoma yanıt olarak geldi.

Eskiden Twitter olarak bilinen X'in AB'de yasadışı içerik ve dezenformasyon yaymak için kullanıldığına dair ellerinde emareler olduğunu söyleyen Breton, ekibinin Yaccarino'nun cevabını analiz edeceğini ve sonraki adımlara karar vereceğini söyledi.

Kısa süre önce yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası (DSA), X ve Meta'nın Facebook'u da dahil olmak üzere büyük çevrimiçi platformların yasadışı içeriği kaldırmak için daha fazlasını yapılması gerektiğini savundu.

AB İLE X ARASINDA NELER OLMUŞTU?

Breton, Musk'a gönderdiği mektubunda X yetkililerinin Europol ve ilgili kolluk kuvvetleriyle temas içinde olmasını talep ederek 24 saat süre vermişti.

Breton "Bu talebe önümüzdeki 24 saat içinde hızlı, doğru ve eksiksiz bir yanıt vermenizi rica ediyorum. Cevabınızı DSA'ya uygunluğunuzla ilgili değerlendirme dosyamıza ekleyeceğiz. Olası bir soruşturmanın açılması ve uygunsuzluğun tespit edilmesinin ardından cezaların uygulanabileceğini hatırlatırım." demişti.

ELON MUSK'TAN CEVAP GELMİŞTİ

Mektubun paylaşılmasının ardından Elon Musk'ın ne cevap vereceği merak ediliyordu. X'in sahibi Musk'tan beklenen cevap geldi. Musk, AB'nin iddia ettiği ihlallerin kamuoyu tarafından da görülebilmesi için paylaşılmasını istedi. Musk AB'ye cevabında "Politikamız her şeyin açık kaynak ve şeffaf olmasıdır. Bahsettiğiniz ihlalleri kamuoyunun da görebilmesi için paylaşın, görelim" ifadelerini kullandı.

GAZZE ŞERİDİNDE ÖLENLERİN SAYISI YÜKSELİYOR

Filistin'in kendi topraklarını savunma mücadelesine İsrail'in ağır silahlarla karşılık vermesi sonucunda ölenlerin sayısı, 447'si çocuk, 1417'ye yükseldi.

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