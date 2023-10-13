Dieogo Simeone'den Arda Turan'a ziyaret

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor’un antrenmanını ziyaret etti. Arjantinli teknik direktör, Atletico Madrid'de çalıştırdığı Arda Turan ile sohbet ederken; Tecrübeli teknik direktör, Eyüpspor’un teknik ekibine ve futbolcularına başarı diledi.

TURAN'DAN PAYLAŞIM

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Diego Simeone’nin ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Turan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnsan hayatı, biriktirdiği anıların toplamı. Kağıt üzerine yazılan başarılar ve kalplere yazılan dostluklar. Yıllarca birlikte çalıştık, oyunculuk kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım. Bugün ailesiyle geldiği İstanbul gezisinde çok kısıtlı zamanını ayırarak, sabah antrenmanımızda bizleri ziyaret etti Diego Simeone. Kazandığı onlarca başarının temelinde; futbola duyduğu inanılmaz sevgi ve dostlarına olan bağlılığı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi. Benim için, takımım için çok büyük sürprizdi. Antrenman sonunda tüm oyuncuları teker teker tebrik ederek kalbinin bizlerle olduğunu belirtti. Sahadaki çözümleriyle, taktikleriyle bir deha olan Mister Simeone bugünkü ziyaretiyle, kalbinin de ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi. Seni seviyorum Mister, seni her zaman sevdim, hep de seveceğim. Çok teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım bu özel an için, dostluğumuz için…"

Arda Turan, 2011 yazında transfer olduğu Atletico Madrid'de 3,5 sezon boyuca Diego Simeone ile çalıştı. Arda, 2015'te Barcelona'ya transfer olmuştu. Atletico Madrid kariyerine Aralık 2011'de başlayan Simeone ise kulüpteki 13. sezonunu geçiriyor.