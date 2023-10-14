Galatasaray'da Ziyech Beşiktaş ve Bayern maçlarını kaçıracak

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech’in Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarında forma giyemeyeceği açıklandı.

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Galatasaray'da Ziyech Beşiktaş ve Bayern maçlarını kaçıracak

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech’in Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarında forma giyemeyeceği açıklandı.

Faslı yıldız için milli takımdan uyluk kasında yırtık olduğu yönünde açıklama yapılırken, Galatasaray cephesinden gelen açıklama taraftarı sevindirdi.

Hürriyet’in aktardığına göre Galatasaray cephesinden gelen açıklamada, “Yırtık yok. Ziyech’in alt adalesinde milli takıma gitmeden önce bir sıkıntı vardı.

Tedavisine kulüpte devam ediliyor. İki maç daha oynayamayacak” denildiği belirtildi.

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Galatasaray Beşiktaş Bayern Münih
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