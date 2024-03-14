Atletico Madrid, Inter'i penaltılarla geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Atletico Madrid, Inter’i konuk etti. 33. dakikada İtalyan ekibi Dimarco ile 1-0 öne geçerken, İspanyol temsilcisi 35. dakikada Griezmann ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. 87. dakikada Depay’ın golüyle Atletico Madrid 2-1 öne geçerken, 90 dakikada başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Madrid ekibi, rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Öte yandan Inter’de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 11’de başladığı karşılaşmada 120 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İHA