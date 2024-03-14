'Sadece 5 yıl için': Tarihin en değerli Türk sporcusu olacak, Rockets'ın Alperen Şengün'e önerdiği kontrat dudak uçuklattı

NBA'de Houston Rockets, bu sezona fırtına gibi giren ve hem istatistiklerini hem de takıma katkısını her geçen gün geliştiren milli basketbolcu Alperen Şengün'e 'maksimum' sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Spor muhabiri Shams Charania, kulübün Şengün'e 5 yıllık 225 milyon dolarlık (7.218.945.000 TL) kontrat teklif etmeye hazırlandığını bildirdi.

Alperen Şengün son dönemde tüm dikkatleri üzerinde topluyordu.

5 Mart’ta San Antonio Spurs’e 45 sayı atan Houston Rockets’ın yıldızı 45 sayı barajına ulaşan en genç sporcu unvanını eline geçirdi.

Alperen Şengün bir gün sonra oynanan Los Angeles Lakers maçında ise 23 sayı, 19 ribaunt, 14 asist ile triple double yaptı.

Şengün geçtiğimiz günlerde de 29 dakika süre aldığı Sacramento Kings maçında 14 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist ve 2 top çalma istatistikleriyle oynadı.

21 yaşındaki milli yıldızı NBA’de bu sezon bugüne kadar 21,1 sayı, 9,3 ribaunt, 5 asist ortalamasıyla oynuyor.