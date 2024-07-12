UEFA Kulüpler Sıralaması Güncellendi: Üç Büyükler Kaçıncı Sırada Yer Aldı?
2024-2025 sezonu öncesi UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi. Listenin ilk 100'ünde 4 Türk Takımı da yer aldı. İşte güncel UEFA Kulüpler Sıralaması...
Avrupa'da yeni sezon için geri sayım devam ediyor. 2024/25 sezonu öncesinde UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi.
2024/25 sezonu öncesinde UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi. Listenin ilk sırasında Manchester City, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ise ikinci sırada yer aldı.
Listenin ilk 100'ünde 4 Türk takımı da yer alırken, Beşiktaş 135'inci sırada, Trabzonspor ise 137'nci sıraya yerleşti.
İşte 2024/25 sezonu öncesindeki kulüpler sıralaması:
1 - Manchester City
2 - Real Madrid
3 - Bayern Münih
4 - Liverpool
5 - Roma
6- PSG
7- Villareal
8 - Borussia Dortmund
9 - Chelsea
10 - Inter
...
47- Fenerbahçe
...
63- Galatasaray
...
78- Başakşehir
...
86- Sivasspor
...
135- Beşiktaş
...
137- Trabzonspor
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