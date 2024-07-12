UEFA Kulüpler Sıralaması Güncellendi: Üç Büyükler Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

2024-2025 sezonu öncesi UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi. Listenin ilk 100'ünde 4 Türk Takımı da yer aldı. İşte güncel UEFA Kulüpler Sıralaması...

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UEFA Kulüpler Sıralaması Güncellendi: Üç Büyükler Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

Avrupa'da yeni sezon için geri sayım devam ediyor. 2024/25 sezonu öncesinde UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi.

2024/25 sezonu öncesinde UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi. Listenin ilk sırasında Manchester City, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ise ikinci sırada yer aldı.

Listenin ilk 100'ünde 4 Türk takımı da yer alırken, Beşiktaş 135'inci sırada, Trabzonspor ise 137'nci sıraya yerleşti.

İşte 2024/25 sezonu öncesindeki kulüpler sıralaması:

1 - Manchester City

2 - Real Madrid

3 - Bayern Münih

4 - Liverpool

5 - Roma

6- PSG

7- Villareal

8 - Borussia Dortmund

9 - Chelsea

10 - Inter

...

47- Fenerbahçe

...

63- Galatasaray

...

78- Başakşehir

...

86- Sivasspor

...

135- Beşiktaş

...

137- Trabzonspor

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Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş UEFA
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