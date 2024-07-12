Fenerbahçe'den Kritik Osayi Samuel Kararı

Fenerbahçe, sözleşmesinin son yılına giren Bright Osayi Samuel ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadı. Sarı-Lacivertli kulüp, yıldız oyuncusuyla ilgili yol haritasını belirledi.

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Fenerbahçe'den Kritik Osayi Samuel Kararı

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde QPR'den 508 bin euroya kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel sözleşmesinin son yılına girdi.

Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı sağ bekle yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç alamadı.

Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon euro kazanan Osayi-Samuel, Sabah'ın haberine göre 2.5 milyon euro talep etti.

Yönetim, bu talebi yüksek buldu ve görüşmelerin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

YOL HARİTASINI BELİRLEDİ

Osayi-Samuel'i 2024-25 sezonu sonunda bedavaya kaptırmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı futbolcuda yol haritasını belirledi.

Sarı-Lacivertliler, başarılı sağ bekle anlaşamaması durumunda sezon sonunu beklemeden Osayi-Samuel'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

OSAYİ SAMUEL'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Geride bıraktığımız sezonda 39 maça çıkıp 3061 dakika sahada kalan Osayi-Samuel 4 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

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