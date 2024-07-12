TFF Seçiminde Yarışacak İsimler Netleşti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz 2024 tarihinde Ankara'da yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda 2 isim yarışacak.

Adaylık başvuruları için gerekli olan süre 11 Temmuz'da dolarken TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsü'nün 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirilmesi sonrasında İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi ve Servet Yardımcı'nın adaylık başvuruları kabul gördü. Ancak Servet Yardımcı çekildiğini açıkladı.

TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmedi. Buna göre seçimde yalnızca Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu'nun yarışacağı kesinleşti.

NE OLMUŞTU?

Daha önce aday olduğunu belirten eski Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, sert açıklamalarda bulunarak görevinden ayrılmıştı. Erdal Alkış'ın adaylığı ise onaylanmadı.

Kaynak: DHA