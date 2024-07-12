Göztepe'de İki Giden Bir Gelen

Göztepe, kadrosundaki Mame Diouf ve Kenneth Obinna Mamah ile yollarını ayırdı. Öte yandan iki sezon önce Göztepe formasını giyen kaleci Ekrem Kılıçaslan ise yeniden Keçiörengücü'nden transfer edildi..

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Göztepe'de İki Giden Bir Gelen

Süper Lig'de bu sezon İzmir'i temsil edecek olan Göztepe'nin kadrosundaki santrfor mevkiinde oynayan Mame Diouf ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Süper Lig’de Hatayspor ve Konyaspor'da golcülüğünü konuşturan Diouf geçen sezon Göztepe ile Trendyol 1. Lig'de ilk yarıda çok az maçta forma giymiş ve sadece bir gol kaydetmişti.

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Trendyol 1.Lig'de iki sezon Göztepe'nin formasını giyen ve geçen sezonu 5 golle kapayan kanat oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ise İspanya ekiplerinden CD Castellon'a transfer oldu.

Göztepe'de İki Giden Bir Gelen - Resim : 2

Öte yandan iki sezon önce Göztepe formasını giyen kaleci Ekrem Kılıçaslan da Lis'in Southampton'a dönmesi üzerine yeniden Keçiörengücü'nden transfer edilerek Slovenya kampına dahil oldu.

Göztepe'de İki Giden Bir Gelen - Resim : 3

LİGDE İLK MAÇ DEPLASMANDA ANTALYASPOR İLE

Göztepe, Slovenya hazırlık kampında dört hazırlık maçı da yapacak ve Temmuz üçüncü hafta sonunda Urla'ya dönerek çalışmalarını Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdürecek. Urla'da da son hazırlık maçını oynayacak sarı kırmızılıların çekilen fikstüre göre ilk maçı deplasmanda Antalyaspor'la. Göz Göz Süper Lig’in ikinci haftasında ise evinde FB'yi ağırlayacak.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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