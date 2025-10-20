UEFA Duyurdu: Galatasaray'a İngiliz Hakem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. Haftasında temsilcimiz Galatasaray’ın Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

UEFA’nın açıklamasında göre, Galatasaray’ın 22 Ekim Çarşamba günü sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapacağı maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

RAMS Park’ta 19.45’te başlayacak karşılaşmada Oliver’in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ile James Mainwaring yapacka. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Müsabakada video yardımcı hakem koltuğunda Andrew Dallas oturacak. Dallas'ın yardımcılığını ise Clay Ruperti yapacak.

