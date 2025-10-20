UEFA Duyurdu: Galatasaray'a İngiliz Hakem

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver oldu.

UEFA Duyurdu: Galatasaray'a İngiliz Hakem
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. Haftasında temsilcimiz Galatasaray’ın Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

UEFA’nın açıklamasında göre, Galatasaray’ın 22 Ekim Çarşamba günü sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapacağı maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

RAMS Park’ta 19.45’te başlayacak karşılaşmada Oliver’in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ile James Mainwaring yapacka. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Müsabakada video yardımcı hakem koltuğunda Andrew Dallas oturacak. Dallas'ın yardımcılığını ise Clay Ruperti yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi
