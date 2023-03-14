Fenerbahçe-Sevilla maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, 16 Mart Perşembe günü saat 20.45’te evinde Sevilla ile karşılaşacak.

Mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver’in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR’da da David Coote oturacak.

Kaynak: İHA