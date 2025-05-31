Üçüncülük İçin Kritik Maç

Süper Lig'de Samsunspor Kayserispor ile kozlarını yarın paylaşacak.

Üçüncülük İçin Kritik Maç

Trendyol Lig’in son haftasında Samsunspor Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 61 puanla 3. sırada girdi.

Ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen Samsun ekibi, Kayserispor'u yenerek bulunduğu konumu korumayı hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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