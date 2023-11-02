Tüzün yoğun bakımda

Beşiktaş'ın önceki teknik direktörlerinden Serpil Hamdi Tüzün, yoğun bakıma alındı.

Tüzün yoğun bakımda

BJK'nın önceki teknik direktörlerinden ve 1970'lerdeki kulüpteki özkaynak düzeninin kurucusu Serpil Hamdi Tüzün'ün önceki gün Altunizade'deki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

BJK'nın resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan geçmiş olsun mesajında şöyle denildi:

"Eski teknik direktörümüz ve özkaynak düzenimizin mimarı Serpil Hamdi Tüzün’ün hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Serpil Hamdi Tüzün'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

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