İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı. Okan Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı.

İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Galatasaray ile geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon takımı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara taşıyan Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılarla olan sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı.

Yeni sözleşme müjdesini başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'un doğum gününde vermişti. Öte yandan başarılı teknik direktörün yeni maaşı belli oldu.

OKAN BURUK'UN YENİ MAAŞI 50 MİLYON TL

Milliyet'in haberine göre geçtiğimiz sezon 20 milyon TL kazanan Okan Buruk'un maaşı yüzde 150 zamla 50 milyon TL'ye çıkarıldı.

Öte yandan Okan Buruk'un kontratında başarı bonuslarının da olduğu aktarıldı. Galatasaray'ın, Okan Buruk'un yeni sözleşmesinin detaylarını kısa süre içinde KAP'a bildireceği kaydedildi.

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