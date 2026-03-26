Türkiye'nin Play-Off Finalinde Rakibi Kim Olacak?

A Milli Takım’ın Romanya’yı 1-0 mağlup ederek play-off finaline yükselmesiyle birlikte gözler rakibe çevrildi. Türkiye’nin finaldeki rakibi Slokvya-Kosova maçının galibi olacak. Bu eşleşmenin galibiyle Türkiye Dünya Kupası’na katılmak için mücadele edecek.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya’yı Tüpraş Stadı’nda ağırladı.

Kritik mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çaldı. Milliler, dolu tribünler önünde oynanan maçı 1-0 kazanarak play-off finali oynama hakkı elde etti.

Finali getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Asist ise Arda Güler’den geldi.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükselen Türkiye’de gözler şimdi final maçına çevrildi.

2026 Dünya Kupası play-off finali, 31 Mart 2026 Salı günü oynanacak.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM?

Ay-yıldızlılar, Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Slovka-Kosova maçı ise bugün saat 22.45’te oynanacak.

24 YILLIK HASRET DİNECEK Mİ?

Milliler, final maçını da kazanması halinde 2002’den sonra ilk kez Dünya Kupası’nda mücadele etme şansı elde edecek.

Dünya Kupası'na Son Adım: Türkiye Romanya'yı Tek Golle GeçtiDünya Kupası'na Son Adım: Türkiye Romanya'yı Tek Golle GeçtiSpor

Dünya Kupası'na Son Adım: Türkiye Romanya'yı Tek Golle Geçti Türkiye Romanya'yı Tek Golle Geçti
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Milli Takım'da Kritik Maç Öncesi 6 Kesik Milli Takım'da Kritik Maç Öncesi 6 Kesik
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ABD, İsrail ve İran Savaşında 27'inci Gün | ABD'ye Müzakere Yanıtı: İran Kendi Şartlarını Sundu İran'dan ABD'ye Müzakere Yanıtı, Kendi Şartlarını Sundu
AK Parti ve Muhalefet TBMM'de Anlaştı: Kripto Varlıklara Vergi Düzenlemesi Geri Çekildi Kripto Varlıklara Vergi Düzenlemesi Geri Çekildi
Ünlülere 'Uyuşturucu' Operasyonu: 6 Kişi Serbest, 4 İsim Tutuklandı, 3 Kişiye Ev Hapsi 6 Kişi Serbest, 4 İsim Tutuklandı, 3 Kişiye Ev Hapsi
MHRS'de Büyük Tehlike: Binlerce Kişi Risk Altında! Bu Hatayı Yapan Parasını Kaybediyor MHRS'de Büyük Tehlike: Binlerce Kişi Risk Altında! Bu Hatayı Yapan Parasını Kaybediyor
TikTok Fenomeni Kübra Karaaslan Osmangazi Köprüsü’nden Ölüme Atladı: Ünlü İsmin Acı Sonu TikTok Fenomeni Kübra Karaaslan Osmangazi Köprüsü’nden Ölüme Atladı: Ünlü İsmin Acı Sonu