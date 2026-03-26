Türkiye'nin Play-Off Finalinde Rakibi Kim Olacak?
A Milli Takım’ın Romanya’yı 1-0 mağlup ederek play-off finaline yükselmesiyle birlikte gözler rakibe çevrildi. Türkiye’nin finaldeki rakibi Slokvya-Kosova maçının galibi olacak. Bu eşleşmenin galibiyle Türkiye Dünya Kupası’na katılmak için mücadele edecek.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya’yı Tüpraş Stadı’nda ağırladı.
Kritik mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çaldı. Milliler, dolu tribünler önünde oynanan maçı 1-0 kazanarak play-off finali oynama hakkı elde etti.
Finali getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Asist ise Arda Güler’den geldi.
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükselen Türkiye’de gözler şimdi final maçına çevrildi.
2026 Dünya Kupası play-off finali, 31 Mart 2026 Salı günü oynanacak.
TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM?
Ay-yıldızlılar, Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Slovka-Kosova maçı ise bugün saat 22.45’te oynanacak.
24 YILLIK HASRET DİNECEK Mİ?
Milliler, final maçını da kazanması halinde 2002’den sonra ilk kez Dünya Kupası’nda mücadele etme şansı elde edecek.
