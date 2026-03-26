Dünya Kupası'na Son Adım: Türkiye Romanya'yı Tek Golle Geçti

Türkiye, Dünya Kupası yolunda Romanya ile karşı karşıya geliyor. Kritik maçta ilk yarıda iki takım da net gol pozisyonu yaratamazken devre 0-0 sona erdi. Maçın ikinci 45 dakikası başladı. Türkiye, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle Romanya'yı tek golle geçerek adını play-off finaline yazdırdı. Türkiye'nin Dünya Kupası önündeki son engeli Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibi olacak.

Türkiye'nin gözü bu akşam Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadı) olacak, kalbimiz milli takımla atacak.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya geliyor.

DÜNYA KUPASI'NA SON ADIM

Türkiye, Romanya'yı tek golle geçerek adını play-off finallerine yazdırmayı başardı. Milli Takım Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ARDA VE HAKAN KENARDA

Türkiye'de 90. dakikada golün asistini yapan Arda Güler ve kaptan Hakan Çalhanoğlu kenara gelirken yerlerine Ozan Kabak ve İrfan Can Kahveci girdi.

TÜRKİYE'DEN İLK DEĞİŞİKLİK

Türkiye'de 78. dakikada Barış Alper Yılmaz oyundan alınırken yerine Orkun Kökçü girdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

İkinci yarıda Türkiye, 53. dakikada öne geçti. Asist Arda Güler, gol Ferdi Kadıoğlu...

İLK YARI SONA ERDİ

Maçın ilk yarısında iki takım da rakibini tartarken net gol pozisyonu yaşanmadı. İlk yarının sonuna hakem tarafından uzatma dakikası eklenmezken devre arasına 0-0 ile gidiliyor.

MAÇ BAŞLADI

Kritik mücadelede ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

A Milli Takımımız'ın Romanya ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Romanya: Radu, Ratiu, Dragușin, Burca, Bancu, Marin, Hagi, Dragomir, Man, Mihaila, Birligea

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayacak maç TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem François Letexier görev yapacak.

Milli takımımız bu karşılaşmayı kazanması halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

6 FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile oynanacak kritik maç öncesi kadroda değişiklik yaptı.

Kadrodan çıkarılan isimler:
* Zeki Çelik
* Merih Demiral
* Ahmetcan Kaplan
* Muhammed Şengezer
* Mustafa Eskihellaç
* Semih Kılıçsoy

Kaynak: Haber Merkezi

