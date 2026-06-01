Türkiye'nin Kuzey Makedonya Karşısındaki İlk 11'i Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

ATV'DEN CANLI YAYINLANACAK

Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Millilerde karşılaşma öncesinde Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavileri sürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı çalışıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Mert, Ozan, Çağlar, Eren, Salih, Orkun, Yunus, Can, Oğuz, Deniz.

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Fetai, Velkoski, Zajkov, Despotovski, Elezi, Atasanov, Alioski, Miovski, Eljif Elmas, Omeragikj.

MİLLİLER, 1696 GÜN SONRA 'KADIKÖY'DE

A Milli Futbol Takımı, 4 yıl 7 ay 23 gün sonra İstanbul Chobani Stadı'nda maça çıkacak.

Türkiye, son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti.

Ay-yıldızlı ekip, 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak.

