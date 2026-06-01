TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Grup Toplantısı Tartışmasına Açıklama

Finlandiya ziyareti ziyareti esnasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası başlayan ve son olarak TBMM Grup Toplantısı yapılıp yapılmayacağı noktasında zirve yapan gerilime dair konuştu.

'MECLİS BAŞKANLIĞI PARTİ İÇİ İHTİLAFIN TARAFI DEĞİLDİR'

Kurtulmuş tartışmalara ilişkin, "Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı, tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis kurulduğundan beri böyledir. Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Meclis Başkanlığı'nın tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya dikkat ediyoruz" dedi.

'TBMM KENDİNİ MAHKEME YERİNE KOYAMAZ'

Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu tarafından gelen ve mutlak butlan kararıyla ilgili yazı bize ulaştığı anda biz gereğini yaptık ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Meclis kayıtlarına aldık. Hemen arkasından Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’ndan gelen CHP Grubu’nun iç yönetmelikleri gereğince gerçekleştirilmiş bir grup toplantısı sonrasında, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ile ilgili yazıyı da kabul ettik. Gereğince de Sayın Özel'in kapısındaki Genel Başkanlık tabelasını kaldırarak Grup Başkanı tabelasını koyduk. Biz Meclis Başkanlığı olarak bize gelen yazılar çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Eğer bu yazılarda bir çelişki varsa ki öyle görünüyor, bu çelişkinin giderilme yeri TBMM Başkanlığı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz."

'GENEL BAŞKANLIĞA YAZI YAZACAĞIZ'

"Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır" diyen Kurtulmuş, "CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir" ifadelerini kullandı.

'EN UFAK DAHLİMİZ OLAMAZ'

Sözlerine devam eden Numan Kurtulmuş, "Meclis’te 6 grup var, hiçbir siyasi partinin Meclis Grubu'nun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahlimiz olmadı, olmayacaktır da. Dolayısıyla Meclis Grubu'nun nasıl toplanacağı, her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum Meclis Başkanlığının, ‘Hayır, öyle değil şöyle yap’ diyeceği bir husus değildir. Ümit ederim en kısa süre içerisinde bu sorun çözülür."

Kurtulmuş, "Eğer Grup Toplantısı usulüne uygun şekilde yapılırsa tabii ki TBMM TV her grubu yayınlar" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi